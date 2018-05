Allerta Meteo, fine Maggio di super caldo e forte maltempo: alto rischio di grandine e tornado

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Fa sempre più caldo al Sud Italia dove alle 12:00 di stamattina avevamo già +32°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +31°C a Foggia, Mondragone e Acerra, +30°C a Benevento, Caserta, Avellino ed Eboli, +29°C a Napoli, Catanzaro e Vibo Valentia. Continua a piovere invece al Nord e in modo particolare nell’arco alpino e prealpino con nubifragi tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, senza freddo ma con clima comunque mite (anche oggi abbiamo +21°C a Torino, +24°C a Milano, +27°C a Trieste, Padova, Vicenza e Treviso, addirittura +28°C a Pordenone).

Il maltempo resta in agguato su molte zone del nostro Paese. Oggi pomeriggio avremo altri violenti temporali in molte zone del Nord, e in modo particolare su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia GIulia. Tutte Regioni in cui avremo forti temporali pomeridiani sparsi a macchia di leopardo sul territorio.

Domani, Mercoledì 30 Maggio, il maltempo sarà ancor più estremo sin dal mattino con forti temporali in modo particolare in Piemonte, su Torino, e anche tra Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Umbria e Abruzzo. Nel pomeriggio i fenomeni si intensificheranno in modo brutale tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria e Abruzzo. Attenzione ai possibili fenomeni estremi: i contrasti termici tra il maltempo e il caldo saranno notevolissimi, con bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate. Alto il rischio di furiosi tornado in varie località, proprio per l’energia messa in gioco dal caldo già estivo di questi ultimi giorni. Si tratta di fenomeni che già nelle ultime ore hanno colpito pesantemente varie zone d’Europa, dalla Germania al Regno Unito. Eloquenti per le prossime ore in Italia le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR nella gallery a corredo dell’articolo.

