Allerta meteo: molte nubi e piogge su Sardegna e Ovest Liguria, ondata di maltempo in arrivo al Sud

Allerta meteo – L’annunciata perturbazione da Ovest, che avrebbe interrotto la fase stabile e anticiclonica, è in azione sul Mediterraneo centro occidentale. Nubi riguardano buona parte del territorio italiano, ma quelle più compatte e intense interessano e continueranno a interessare soprattutto la Liguria di Ponente, la Sardegna, localmente le aree tirreniche del medio-alto Tirreno e, in giornata, i settori alpini, il basso Tirreno e anche i settori appenninici.

In mattinata, rovesci e temporali anche forti sulla Liguria di Ponente, in particolare sull’Imperiese e Savonese, area Albenga e più precisamente tra Borghetto d’Arroscia, Ranzo, Casanova Lerrone, Leuso, Villanova d’Albenga. Fenomeni anche a carattere di nubifragio su queste aree e ancora ricorrenti sull’Imperiese in giornata. Attenzione…!

Temporali diffusi e localmente forti anche su Carbonia-Iglesias e sul Sud Sardegna un po’ tutto, diffusamente su Cagliaritano; temporali in mattinata su Olbia Tempio, poi in attenuazione, ma altri arriveranno in giornata e diffusi e forti sulle aree centro orientali dell’Isola.

Nubi dicevamo su buona parte delle aree tirreniche e anche verso le pianure centro orientali del Nord, con qualche pioggia, qui più debole, su Toscana, verso Emilia Romagna e qualcuna debole in sconfinamento fino al Veneto. Piogge dal Tirreno centrale potrebbero arrivare più tardi anche sul Lazio, seppure anche qui previste non particolarmente intense e piuttosto irregolari. Nelle ore pomeridiane, locali rovesci e temporali su Alpi e Prealpi, in Appennino centrale, su Centro Est Sicilia poi, verso le ore serali, rovesci o locali temporali anche sul Basso Tirreno, specie Calabria Tirrenica e verso Campania.

Sul resto del territorio, nubi più diffuse, ma scarsi fenomeni, se non qualcuno occasionale.