Allerta Meteo, ultime ore di caldo esagerato: stasera lo shock termico, confermato crollo fino a -20°C. Rischio TORNADO e GRANDINATE devastanti [MAPPE]

Allerta Meteo – Continua il caldo esagerato di queste ore sull’Italia: dopo le massime di ieri pomeriggio, fino a +26°C in molte località del Centro/Nord, stamattina già alle 11:00 avevamo valori superiori ai +22°C in molte località dell’Italia centrale e settentrionale. Questo caldo così esagerato durerà ancora 6-7 ore, raggiungendo anche oggi pomeriggio picchi diffusi di +25/+26°C tra i fondovalle alpini, la pianura Padana e le zone interne del Centro Italia. Ma subito dopo, a partire dalle 20:00 di stasera, arriverà l’aria fredda che determinerà un vero e proprio shock termico: le temperature crolleranno in poche ore di oltre 20°C, piombando a +5/+6°C in pianura Padana. Questo crollo termico così repentino determinerà fenomeni di maltempo particolarmente violenti soprattutto al nel medio/alto Adriatico, tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche dove è alto il rischio di temporali distruttivi con grossa grandine e tornado. Più caldo farà oggi pomeriggio, più violenti saranno i fenomeni estremi della sera/notte, con possibili conseguenze devastanti sui territori.

Domani, Martedì 26 Marzo, il maltempo si sposterà al Centro/Sud e soprattutto in Sardegna. Le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Paese, tanto che nevicherà sui rilievi sardi e dell’Appennino centrale oltre i 1.000 metri di altitudine. Insomma, pur senza eccessi di freddo, tornerà l’inverno dopo un lungo periodo di caldo eccessivo.

Confermato il maltempo di Mercoledì 27 e Giovedì 28 al Sud, con forti temporali e trombe d’aria: anche qui le temperature diminuiranno sensibilmente rispetto al clima mite e soleggiato degli ultimi giorni. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

