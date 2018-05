Allerta Meteo, il super caldo innesca violenti temporali: attenzione alle prossime 12 ore, alto rischio grandine e tornado [MAPPE]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Le condizioni meteorologiche sull’Italia stanno rapidamente peggiorando nelle Regioni del Centro e del Nord/Ovest, nonostante le temperature miti un po’ ovunque e soprattutto al Nord/Est dove tra Friuli Venezia Giulia e Veneto molte località di pianura hanno già raggiunto o sfiorano i +30°C in mattinata. Attenzione, però, al maltempo imminente: forti temporali stanno già colpendo la Toscana centrale, e durante il pomeriggio si estenderanno a gran parte del Centro e a parte del Nord. Eloquenti le mappe del preciso modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Avremo violenti temporali tra Toscana, Umbria, zone interne di Lazio, Marche e Abruzzo, e al Nord/Ovest in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia Romagna specie appenninica e occidentale. I fenomeni potranno determinare nubifragi, grandinate e trombe d’aria: massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: