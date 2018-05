Allerta Meteo, ancora forte maltempo sull’Italia: allarme bombe d’acqua tra oggi e domani, anche al Sud

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Ancora maltempo con nubifragi e grandinate in agguato sull’Italia, dopo i fenomeni estremi di ieri con i forti temporali nelle Regioni del Centro. Le temperature sono in netto calo su tutto il Centro/Nord, avvolto da nubi sparse e con piogge a tratti intense. Ancora una volta Toscana, Emilia Romagna e Veneto le Regioni più colpite, ma a partire dal pomeriggio il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud dove ancora fa decisamente caldo. Abbiamo infatti +28°C a Lecce, +27°C a Napoli, Foggia, Caserta, Catanzaro, Vibo Valentia, Vasto e Termoli, +26°C a Bari, Taranto, Messina, Benevento e Cosenza, +25°C a Palermo, Catania, Salerno, Siracusa, Avellino e Agrigento. Ma oggi pomeriggio arriveranno forti temporali pomeridiani, con sconfinamenti soprattutto sull’Italia Adriatica tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Dalla Tunisia risale invece un grosso sistema temporalesco che porterà piogge e temporali in Sicilia, estendendosi nella prossima notte e domani mattina su tutto il resto del Sud. Possibili trombe d’aria e forti grandinate, oltre a violenti nubifragi intensi, veloci e molto localizzati, sparsi a macchia di leopardo sul territorio. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: