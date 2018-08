Allerta Meteo: nell’ultimo giorno di Agosto arriva il maltempo, poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Iniziano a peggiorare le condizioni meteorologiche sull’Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi durante la pausa soleggiata della prima metà di questa settimana. In realtà ancora oggi, Giovedì 30 Agosto, splende il sole su gran parte del Paese, con temperature miti e tipicamente estive dal Nord/Ovest all’estremo Sud. Aumenta, però, la nuvolosità che sta dando vita alle prime piogge sulle Alpi orientali, in modo particolare in Trentino Alto Adige, e nella Liguria di Levante dove il clima è autunnale in tutto lo spezzino. Altrove si segnala nuvolosità convettiva nelle zone interne di montagna, sole pieno lungo le coste. La Regione più calda è la Puglia con punte di +32°C nel Salento, a Foggia e Cerignola, mentre Bari, Taranto e Lecce sono a +30°C. Oggi pomeriggio avremo i primi temporali più rilevanti al Nord, sulle Alpi occidentali tra Piemonte e Lombardia, nelle zone alpine con qualche sconfinamento fin su Biella e l’hinterland settentrionale di Torino. Qualche pioggia anche al Nord/Est, sempre in area alpina, sulle Dolomiti, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e ancora in Liguria e lungo la dorsale appenninica tosco/emiliana. Qualche debole pioggia anche nel cuore della Toscana, tra Firenze e Siena, e nelle zone interne del Sud, tra Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale.

Domani, Venerdì 31 Agosto, sarà l’ultimo giorno del mese e anche dell’estate meteorologica 2018. E sarà anche il giorno in cui inizierà il nuovo brusco peggioramento che poi condizionerà pesantemente il primo weekend di settembre, quando tra Sabato 1 e Domenica 2 si scatenerà un’autentica tempesta autunnale su gran parte d’Italia (e in modo particolare al Centro/Nord).

Nella giornata di Venerdì avremo ancora instabilità pomeridiana con qualche temporale al Centro/Sud, in sconfinamento verso le aree adriatiche e joniche per i venti occidentali al suolo. Ma in linea di massima al Centro/Sud persisterà il bel tempo, con ampie schiarite e clima mite. Un’altra giornata ideale per attività all’area aperto, in modo particolare nelle zone di mare (ma non solo, in Sardegna, Sicilia, Lazio e Campania meteo OK anche per la montagna). Molto più importante il peggioramento che interesserà il Nord, stavolta non solo per instabilità pomeridiana ma per l’arrivo di un vero e proprio fronte temporalesco che già dalle prime ore della notte e del mattino interesserà il Nord/Ovest, con fenomeni estremi tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Nel corso del pomeriggio/sera questi fenomeni, seppur lentamente e persistendo ancora nelle Regioni nord/occidentali, si estenderanno anche verso il Nord/Est colpendo Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nell’area intorno al Po tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna ci attendiamo i fenomeni più estremi. In modo particolare Milano, Pavia, Cremona e Mantova risulteranno tra le città più colpite dai nubifragi. Attenzione a possibili trombe d’aria e grandinate: le temperature diminuiranno sensibilmente.

Nel weekend, già Sabato 1 Settembre, il maltempo continuerà a colpire in modo molto pesante tutto il Nord con temperature in picchiata: sulle Alpi avremo un’altra nevicata fino a 1.000 metri di altitudine, come già accaduto domenica scorsa, e altri fenomeni estremi interesseranno la pianura, stavolta soprattutto in Emilia Romagna (ma anche al Nord/Est). Le temperature scenderanno fino a +14/+15°C in pianura durante i fenomeni più estremi. E Domenica 2 Settembre il maltempo si estenderà anche al Centro Italia, con piogge, temporali e calo termico. Soltanto il Sud si salverà: continuerà ad essere estate, con sole e caldo, per tutto il weekend nelle Regioni meridionali.

