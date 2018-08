Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: inizia un’altra settimana all’insegna dei violenti temporali

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’estate si avvia a concludersi definitivamente in netto anticipo con una seconda metà di Agosto all’insegna del maltempo: è un Lunedì dal clima tipicamente autunnale al Sud Italia a causa di violenti temporali alimentati dall’instabilità per una goccia fredda isolata nel cuore del Mediterraneo. I fenomeni temporaleschi più intensi stanno già colpendo la Sicilia, soprattutto lungo la costa tirrenica dove in mattinata un violento nubifragio si è abbattuto su Cefalù dove sono caduti ben 63mm di pioggia. Nel corso della giornata il maltempo insisterà su gran parte della Sicilia, estendendosi anche alla Calabria con ulteriori piogge e temporali. Già nei giorni scorsi la Calabria è stata martoriata dai fenomeni estremi con tempeste di fulmini che hanno provocato prima una strage di mucche in Sila, poi ferito due fratelli in spiaggia nel cosentino.

Ma l’instabilità temporalesca proseguirà per tutta la settimana non solo al Sud, ma lungo tutta la dorsale appenninica specie centro/meridionale con forti temporali di sviluppo convettivo nelle ore centrali delle giornate. Poi, verso il weekend, il tempo volgerà al brutto in modo più significativo al Nord con violenti temporali per un nuovo brusco peggioramento che la prossima settimana, da Lunedì 27 in poi, farà crollare le temperature di oltre 10°C in tutto il Paese segnando la più classica delle “rotture stagionali” di fine Agosto, con almeno 3-4 giorni di forte maltempo in tutt’Italia e temperature in picchiata da Nord a Sud. Soffieranno anche impetuosi venti settentrionali con violente mareggiate su un po’ tutte le coste, così saremo in autunno precocemente.

