Allerta Meteo, altra giornata di maltempo al Nord. Piogge e temporali anche al Centro, ultime ore di scirocco al Sud [MAPPE]

Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per il maltempo che da giorni colpisce in modo intenso il nord e il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo scirocco anche oggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma al Nord continuano piogge e temporali che nel pomeriggio/sera si intensificheranno in modo particolare sul Friuli Venezia Giulia, dove il centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato il livello “2” di allerta prevedendo “grandine molto grande“. Intanto il maltempo si sta estendendo anche al Centro, con molte nubi e qualche pioggia. Nel pomeriggio soprattutto in Toscana avremo precipitazioni diffuse, mentre domani al Sud tornerà il maestrale e avremo molte nubi nel basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, con temperature in lieve calo dopo lo scirocco di questi giorni. Continuerà comunque a far caldo per tutta la settimana. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

