Previsioni Meteo, il maltempo continua per tutta la settimana: Centro/Sud bombardato da temporali violentissimi ma nel weekend l’allerta si sposta al Nord

Previsioni Meteo – Il maltempo continua a condizionare pesantemente l’Estate italiana, soprattutto al Centro/Sud letteralmente bombardato dai fenomeni temporaleschi che da due settimane stanno flagellando ininterrottamente l’Italia meridionale. Dopo la tragedia delle Gole del Raganello, altri fenomeni estremi devono mantenere alta l’attenzione tra Mercoledì 22, Giovedì 23 e Venerdì 24 Agosto. Infatti altri violenti temporali colpiranno tutte le Regioni del Sud, soprattutto nelle ore centrali delle giornate (ma non solo), e in modo particolare tra Sicilia e Calabria dove si verificheranno i fenomeni più estremi con nuove bombe d’acqua. Continuerò, quindi, per altri tre giorni l’azione della goccia fredda isolata sulle Regioni del Sud dove l’instabilità viene accentuata con fenomeni sparsi a macchia di leopardo, localmente molto violenti.

Nel weekend il maltempo si sposterà al Nord. Tra Sabato 25 e Domenica 26 Agosto violenti temporali colpiranno la pianura Padana, soprattutto in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e litorali romagnoli. In base agli ultimi aggiornamenti, i fenomeni saranno molto violenti con trombe d’aria e grandinate. Le temperature crolleranno di oltre 10°C: sarà la classica rottura estiva di fine Agosto. All’insegna dei fenomeni meteo estremi. Massima precauzione.

