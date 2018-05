Allerta Meteo, il ciclone Afro-Mediterraneo è sempre più vicino: primi temporali in Sicilia, attenzione [LIVE]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il Ciclone Afro-Mediterraneo che da ieri sta colpendo la Sardegna è sempre più vicino al resto d’Italia: profondo 994hPa, sta risalendo dalla Tunisia verso il mar Tirreno e i primi temporali stanno colpendo anche la Sicilia mentre in Sardegna la situazione è critica con quasi 200mm di pioggia e fiumi al limite dell’esondazione. Attenzione al forte maltempo che nella sera/notte risalirà da sud/ovest verso il resto d’Italia, risalendo ulteriormente tutta la Penisola nella giornata di domani, Giovedì 3 Maggio. Le Regioni più colpite dalle precipitazioni saranno quelle del Centro/Sud, con forti temporali e grandinate. Le temperature crolleranno sensibilmente dopo il caldo delle ultime ore, mentre rimarranno più elevate al Nord. Dopotutto già oggi la città più calda d’Italia è stata Trieste con un’incredibile temperatura massima di +29°C. Poi dopodomani, Venerdì 4 Maggio, il maltempo si accanirà maggiormente sul Nord. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: