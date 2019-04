Meteo, Ciclone Baltico arriva sull’Italia e scatta l’allerta maltempo per la Domenica delle Palme: tornano freddo e neve

Meteo – Scatta l’allerta sull’Italia per il Ciclone Baltico in arrivo dall’Europa centrale: porterà forte maltempo, freddo e neve nel nostro Paese proprio nel weekend della Domenica delle Palme. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo: possiamo osservare le precipitazioni previste dal preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR per oggi pomeriggio e domani, e le sinottiche di ECMWF che illustrano proprio l’arrivo del Ciclone Baltico sul nostro Paese.

Già stamattina il maltempo sta interessando varie aree dell’Italia con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo: piove incessantemente a Taranto dove ci sono appena +11°C, in pieno giorno, come se fossimo in pieno inverno, e sono già caduti 27mm di pioggia. La nuvolosità è diffusa in tutto il Paese, e le temperature non riescono ad aumentare: la colonnina di mercurio è ferma a +9°C a Torino e Trieste, +10°C a Bologna, Perugia e Sassari, +13°C a Cosenza, +14°C a Palermo e Catania. Con l’arrivo del Ciclone Baltico proveniente dall’Europa centrale, le temperature diminuiranno ovunque: il picco del freddo sarà domani, Domenica delle Palme, al Centro/Nord, e dopodomani, Lunedì 15 Aprile, al Sud. Sarà l’ultimo colpo di coda dell’Inverno, e oltre al maltempo diffuso in tutt’Italia, riporterà anche la neve a quote molto basse per il periodo. Al Nord/Ovest, tra Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, domani mattina nevicherà fino ai 600 metri di altitudine. E anche sull’Appennino settentrionale, tra Liguria orientale, Toscana settentrionale ed Emilia, la neve cadrà abbondante oltre i 900–1.000 metri di altitudine. Sull’Appennino centrale e meridionale, invece, nevicherà soltanto oltre i 1.400/1.500 metri di quota, comunque a quote non consone per metà Aprile.

Il maltempo sarà diffuso e generalizzato su tutte le Regioni: oggi pomeriggio avremo temporali pomeridiani sulle Alpi centrali e sull’Appennino centro/meridionale, con forti piogge su Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (vedi mappe nella gallery). Domani, Domenica 14 Aprile, al mattino il maltempo sarà concentrato al Nord soprattutto tra Lombardia, Emilia, Liguria e alta Toscana, ma pioverà anche al Sud, specie nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio il maltempo si intensificherà su tutto il Centro/Sud, con forti temporali tra Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

