Allerta Meteo, il ciclone Africano si abbatte sull’Italia: fenomeni estremi in tutto il Paese, è allarme maltempo [MAPPE]

Ennesima Domenica di Maltempo in questo pazzo Maggio 2019 sull’Italia: forti piogge stanno già interessando gran parte del Paese, con impetuosi venti di scirocco che hanno superato i 75km/h nello Stretto di Messina. Le piogge più forti al momento si stanno verificando in Sardegna, Campania, Toscana, Marche e Abruzzo mentre lo scirocco sta facendo aumentare le temperature in modo particolarmente significativo al Nord/Est, dove abbiamo +24°C a Pordenone e +23°C a Treviso. Nelle prossime ore il ciclone si posizionerà nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia, alimentando forti fenomeni di maltempo in tutto il Paese soprattutto tra il pomeriggio odierno e la giornata di domani, Lunedì 27 Maggio. Attenzione alla Calabria jonica, dove potranno verificarsi alluvioni lampo. Allarme anche per il forte vento, che tra stasera e la prossima notte raggiungerà picchi estremi (oltre 100km/h) tra Sicilia orientale e Calabria. Forti piogge e temporali colpiranno anche il Centro/Nord, soprattutto il Lazio e l’Emilia Romagna. Saranno fenomeni particolarmente violenti: è alto il rischio di danni ingenti sui territori con alberi crollati, esondazioni improvvise di corsi d’acqua e allagamenti diffusi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

