Allerta Meteo, prima tempesta Atlantica in azione sull’Italia: forti venti e piogge sulle Regioni tirreniche, caldo anomalo [LIVE]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ in atto sull’Italia la prima perturbazione atlantica della settimana: nella notte ha nevicato a quote molto basse in Trentino Alto Adige e sull’arco alpino, mentre forti temporali fuori stagione hanno colpito il Friuli Venezia Giulia. Forti venti di ponente soffiano su gran parte del Paese, soprattutto nelle Regioni centrali tirreniche con raffiche che hanno raggiunto gli 80km/h tra Sardegna e Lazio. Adesso le piogge stanno colpendo le Regioni tirreniche meridionali, in modo particolare la Campania dove soltanto oggi dopo la mezzanotte sono caduti 38mm di pioggia ad Avellino, Montoro Inferiore e Ospedaletto d’Alpinolo, 35mm a Monteforte Irpino, 33mm a Campoli del Monte Taburno, 32mm a Santa Maria a Vico, 31mm a Toppo del Monaco, 30mm a Mercato San Severino, 27mm a Montesarchio, 26mm a Nocera Inferiore. Il clima è decisamente mite in tutto il Centro/Sud, dove le temperature minime sono state tipicamente autunnali o primaverili. Nella notte, infatti, la colonnina di mercurio non è scesa sotto +12°C a Palermo e +10°C a Roma, Napoli, Catania, Cagliari, Pescara, Lecce e Crotone. Gli ultimi rilevamenti del mattino fanno registrare temperature massime (parziali) di ben +16°C a Palermo, Catania e Reggio Calabria, +15°C a Crotone e Monopoli, +14°C a Napoli, Bari, Taranto, Salerno, Lecce e Termoli, +13°C a Pescara, Pomezia e Tarquinia, +12°C a Roma e Guidonia, +11°C a Genova e Livorno, +10°C a Trieste, Firenze, Pisa e La Spezia.

Nelle prossime ore avremo ancora piogge sparse su tutto il Centro/Sud e soprattutto in Sardegna, dove nel pomeriggio arriverà un nuovo nucleo perturbato da Ovest. Domani, Martedì 29 Gennaio, il maltempo sarà concentrato al Sud, in Sicilia e Calabria, con piogge a tratti intense e temperature in sensibile diminuzione. Dopotutto non farà molto freddo: sui rilievi nevicherà soltanto in montagna, oltre i 1.100/1.200 metri di altitudine. Migliorerà, invece, al Centro/Nord con ampi sprazzi di sereno (vedi mappe a corredo dell’articolo). Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play