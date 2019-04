Allerta Meteo, carte da incubo per Giovedì 4 Aprile ma il maltempo inizierà Mercoledì 3: lo scirocco innescherà un grande “monsone” al Centro/Nord

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere una violenta ondata di maltempo nei prossimi giorni: cresce la preoccupazione per i fenomeni estremi che Giovedì 4 Aprile colpiranno il Centro/Nord in modo particolarmente intenso. Lo scirocco innescherà piogge torrenziali a regime “monsonico” su tutto il versante meridionale delle Alpi, quindi sul Nord Italia, e nelle Regioni tirreniche (Liguria, Toscana, Lazio) oltre che in Umbria. In poche ore cadranno oltre 150mm di pioggia su vaste aree del Paese, con picchi di 300mm sulle Prealpi tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche 250mm tra Liguria e Toscana. Le temperature inizialmente si manterranno elevate, tanto che fino a Giovedì mattina nevicherà soltanto ad alta quota oltre i 1.500 metri, ma poi avremo un netto calo delle temperature che porterà la neve fino a sotto i 1.000 metri di altitudine entro Giovedì sera, sia sulle Alpi che sull’Appennino centro/settentrionale. Tra le principali città, Roma, Firenze, Genova, Milano, Vicenza e Udine saranno colpite da piogge torrenziali e violenti nubifragi, ma saranno le località Alpine e Prealpine (Aosta, Belluno, Sondrio, Biella, Como, Varese) a subire l’impeto più grave delle precipitazioni. Dopo un lungo periodo di siccità, arriveranno all’improvviso piogge torrenziali e passeremo dall’emergenza incendi a quella di fango e inondazioni. Molti corsi d’acqua arriveranno ai limiti di esondazione e potrebbero verificarsi allagamenti per gli straripamenti. E il maltempo inizierà già da domani, Mercoledì 3 Aprile, soprattutto nel pomeriggio/sera (vedi mappe a corredo dell’articolo).

Molti Sindaci decideranno di chiudere le scuole per Giovedì 4 Aprile: la decisione verrà presa domani dopo il consueto bollettino di criticità emesso dalla Protezione Civile.

Al Sud, invece, lo scirocco determinerà un clima nuvoloso e ventoso, caldo (ma senza eccessi) e secco fino a Giovedì. Nel weekend, però, il maltempo si abbatterà con particolare intensità anche sulle Regioni meridionali, soprattutto Calabria e Sicilia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

