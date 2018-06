Allerta Meteo, forte maltempo sull’Italia: rischio bombe d’acqua, grandine e tornado per 48 ore, scatta l’allarme per 15 Regioni

1 /29 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ in atto sull’Italia l’atteso brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche, con forti piogge e temporali che già stamattina hanno colpito la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia. Fenomeni localmente intensi che al momento non stanno fortunatamente provocando disagi. Dopotutto nelle zone colpite c’è un freddo anomalo per il periodo, basti pensare che oggi a Udine la temperatura non ha superato i +23°C, e a Cagliari addirittura i +19°C. Fa molto caldo, invece, al Centro/Sud, dove abbiamo +34°C ad Agrigento, +31°C a Napoli, +30°C a Foggia, +29°C a Roma, Bari, Salerno, Lecce, Taranto e Cosenza. Ma si tratta di una vampata di scirocco pre-frontale che si esaurirà nella prossima notte: già domani, Venerdì 8 Giugno, farà decisamente più freddo per la sfuriata di maestrale che farà crollare le temperature in tutto il Centro/Sud, dove continuerà a fare molto fresco anche dopodomani, Sabato 9 Giugno. Oltre al forte vento di maestrale e al calo delle temperature, avremo forte maltempo un po’ ovunque. Sono 15 le Regioni a rischio bombe d’acqua, grandine e tornado: si tratta di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna. Tra domani e Sabato avremo delle piogge anche nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, dove intorno alle isole Eolie e sul litorale tra le province di Cosenza e Palermo potranno verificarsi trombe marine. Massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: