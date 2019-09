Allerta Meteo, irrompe il fronte freddo da Nord/Est: “esplodono” i primi temporali al Nord, rischio grandine e tornado

E’ scattata l’Allerta Meteo per il maltempo che tra oggi e domani colpirà gran parte d’Italia per una veloce sfuriata fredda proveniente da Nord/Est. Il fronte freddo è appena arrivato e sta provocando i primi forti temporali nel cuore della pianura Padana, tra Padova e Ferrara, mentre a Trieste da stamattina la temperatura non ha mai superato i +21°C dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi.

Il maltempo si estenderà a tutto il Nord nel pomeriggio, con forti temporali su Lombardia, basso Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e zone interne della Liguria. E’ alto il rischio di forti grandinate e trombe d’aria, a causa del caldo anomalo persistente ai bassi strati dopo le temperature elevatissime degli ultimi giorni.

Domani, Giovedì 19 Settembre, il maltempo scivolerà al Centro/Sud con forti temporali dapprima su Toscana, Umbria , Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia, poi nel pomeriggio in estensione anche a Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche qui, sarà alto il rischio di trombe d’aria e grandinate. Le temperature dimiuniranno ovunque. Eloqunenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

