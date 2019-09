Allerta Meteo, veloce sfuriata di maltempo in arrivo sull’Italia tra Mercoledì 18 e Giovedì 19

Torna il maltempo su gran parte d’Italia nei prossimi due giorni: tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 Settembre uno spiffero d’aria fredda proveniente da Nord/Est farà diminuire le temperature in modo brusco, innescando forti temporali dapprima al Nord già da Mercoledì mattina, successivamente anche al Centro dal pomeriggio di Mercoledì (specie versante Adriatico), infine anche al Sud nella giornata di Giovedì 19, soprattutto tra Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata dove si verificheranno i fenomeni più estremi. Qualche debole pioggia interesserà Venerdì 20 anche Calabria e Sicilia, ma in generale al Sud continuerà a splendere il sole e il clima rimarrà mite e soleggiato in vista di un altro weekend che si preannuncia tipicamente estivo in tutto il Paese.

Per il maltempo di mercoledì, anche la protezione civile ha emanato l’apposita allerta meteo con la criticità gialla in Veneto, Emilia Romagna e Marche: saranno le Regioni più colpite, con possibili trombe d’aria lungo le coste.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

