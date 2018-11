Allerta Meteo, nuova ondata di piogge e temporali in arrivo da Ovest: bersagliate le Regioni tirreniche [MAPPE]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole stamattina su gran parte d’Italia, con temperature in sensibile aumento: soltanto al Nord/Ovest persiste un freddo tipicamente invernale, per l’arrivo del nuovo peggioramento proveniente dal Mediterraneo Occidentale. Sta infatti piovendo, seppur debolmente, tra Torino e Milano dove la temperatura è ferma a +5°C in pieno giorno, mentre al Nord/Est con il sole abbiamo +13°C a Pordenone, +12°C a Vicenza e Treviso. Clima molto più mite al Centro/Sud con +22°C a Crotone, +21°C a Palermo e Catania, +20°C a Messina, Cagliari e Mondragone, +19°C a Taranto, Reggio Calabria, Lecce e Oristano, +18°C a Napoli e Salerno, +17°C a Roma, Bari e Brindisi.

Nelle prossime ore la nuova ondata di maltempo investirà tutte le Regioni tirreniche, dalla Liguria alla Calabria. Già nel pomeriggio/sera avremo forti piogge e temporali, soprattutto tra Lazio e Campania, fenomeni che nella giornata di domani, Giovedì 22 Novembre, si concentreranno al Sud, nel basso Tirreno e in modo particolare in Calabria. Non è da escludere la formazione di nuove trombe d’aria sulle coste tirreniche, dopo i tornado che ieri hanno colpito il Sud a Cutro (Crotone), Taurisano (Lecce) e Salerno.

Tutti i dettagli nelle mappe del preciso modello Moloch (ISAC-CNR) a corredo dell’articolo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play