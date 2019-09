Allerta Meteo, è una Domenica di forte maltempo: incubo alluvione su Lazio e Toscana, nubifragio a Roma

Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di Bolsena e i 29mm di Tarquinia. Piove forte anche su Roma, Viterbo, Siena, Arezzo, Livorno e Grosseto con temperature tipicamente autunnali, ma i fenomeni si intensificheranno pericolosamente nelle prossime ore tanto che dal Tirreno stanno risalendo forti temporali che nel pomeriggio si abbatteranno con veemenza proprio sull’Italia centrale tirrenica, dov’è alto il rischio di pesanti alluvioni. Massima attenzione, quindi, fino a tarda sera su tutto il territorio toscano, laziale e anche umbro. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Anche al Nord i cieli sono coperti e nelle prossime ore si intensificheranno le piogge, mentre al Sud è una Domenica tipicamente estiva in Puglia, Basilicata e alcune aree della Calabria (settentrionale e tirrenica) e Campania (centro/meridionale), mentre i cieli sono nuvolosi anche in Sardegna e Sicilia. Sulle isole, tuttavia, le temperature sono ancora elevate con +28°C a Palermo e +27°C a Cagliari, in sensibile aumento nel pomeriggio e soprattutto nella giornata di domani per l’ondata d’aria calda in risalita dal nord Africa lungo il bordo meridionale del ciclone che sta attraversando il Mediterraneo.

