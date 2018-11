Allerta Meteo, notte di forte maltempo in tutt’Italia: nubifragi e forte vento di scirocco al Centro/Sud, freddo e neve al Nord

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ una notte di pioggia torrenziale su gran parte d’Italia e in modo particolare al Centro/Sud tra Lazio e Campania dove si stanno verificando forti temporali. La città più colpita è Avellino con picchi di 135mm di pioggia nell’hinterland cittadino. Tra le principali località sono caduti 104mm di pioggia ad Avellino centro, 90mm a Monteforte Irpino, 88mm a Mercogliano, 87mm a Montemiletto, 85mm a Capua, 84mm a Cervaro, 67mm a Ospedaletto d’Alpinolo e Caiazzo, 66mm a Faicchio, 61mm a Pico, 59mm a Fondi , 54mm a Pietramelara, 53mm a Montevergine. Nonostante il maltempo, le temperature sono molto elevate in tutto il Centro/Sud per lo scirocco: in piena notte abbiamo ben +21°C a Palermo e Tropea, +20°C a Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, +19°C a Napoli, Taranto, Salerno, Crotone e Gallipoli, +18°C a Bari e Lecce, +17°C a Latina, Caserta e Brindisi, +16°C ad Avellino. Risalendo l’Italia, a Roma sotto la pioggia abbiamo +12°C e al Nord fa molto freddo con nevicate fino a quote molto basse: +2°C a Torino, Trieste, Como e Biella, +4°C a Bologna, Padova, Bergamo, Monza, Modena, Ferrara, Piacenza, Alessandria, Vicenza e Treviso, +5°C a Milano, +6°C a Genova e Savona. La neve sta lambendo persino Trieste, dove soffia impetuosa la bora. Forte vento di tramontana scura anche in Liguria. Nevica copiosamente nelle zone interne delle Alpi, dove nelle prime ore della giornata di Mercoledì si verificheranno vere e proprie bufere nei settori orientali sulle Dolomiti, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le pagine utili per il nowcasting:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play