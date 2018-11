Allerta Meteo, in arrivo 2-3 giorni di forte maltempo per l’Italia: pericolo piogge torrenziali e alluvioni dalla Toscana alla Campania [MAPPE]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il modello in atto è favorevole a persistenti piogge torrenziali nelle prossime 48-72 ore su alcune parti del Mediterraneo centrale, incluso il Centro Italia e i Balcani sudoccidentali. Il modello sull’Europa è dominato da una profonda area di bassa pressione su gran parte dell’Europa occidentale e sudoccidentale, con una goccia fredda dominante sulla Francia e una profonda depressione che si estende sulla Penisola Iberica, il Mediterraneo occidentale e l’Algeria. Il sistema produce forti venti da sud-sudest che portano una massa d’aria molto calda e umida sul Mediterraneo centrale e settentrionale.

Il forte flusso da sud-sudest incontrerà le Alpi Dinariche e produrrà forti e persistenti precipitazioni orografiche, localmente accentuate da precipitazioni convettive. Attesi temporali lungo la maggior parte della costa dell’Adriatico centrale e meridionale, su parti del Sud Italia lungo le coste ioniche e in minor misura sulle coste orientali del Tirreno del Centro-Sud dell’Italia. Si svilupperanno indici CAPE di 1000-1200J/Kg, localmente fino a 1500J/Kg.

La maggior minaccia portata da queste tempeste saranno le piogge torrenziali, con possibili venti di forte intensità, grandine di grandi dimensioni e tornado, per i quali Estofex ha emesso un pesante avviso. Le precipitazioni più intense sono attese lungo la costa dell’Adriatico centrale e meridionale e dello Ionio settentrionale. Quantitativi totali di 100-150mm di pioggia saranno localmente possibili nella Toscana meridionale, nel Lazio e in Campania. Attesi altri 100mm di pioggia nelle prossime 48-72 ore anche in Sardegna. Con queste precipitazioni intense sarà elevato il rischio di alluvioni.

Situazione persino peggiore nei Balcani, dove nei prossimi 2-3 giorni potrebbero cadere 300-350mm di pioggia nell’estremo sud della Croazia, in Montenegro, parti dell’Albania e sull’estremo nord-est della Grecia. Anche qui, in presenza dei totali più elevati, sono attese importanti alluvioni.

Si prospettano, dunque, 2-3 giorni di forte maltempo per l’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

