Allerta Meteo, weekend di maltempo sull’Italia: forti piogge al Centro/Nord, ultimi temporali residui sullo Jonio [MAPPE]

Allerta Meteo – I violenti temporali che hanno colpito la Calabria fino a stamattina si stanno allontanando al largo sul mar Jonio, provocando le ultime piogge sul Salento dove da ieri abbiamo picchi di 100mm di pioggia. La Calabria continua a contare i danni, dopotutti gli accumuli pluviometrici di questo peggioramento sono eccezionali. Sono caduti ben 494mm di pioggia a Serralta, 446mm a Cirò Marina, 411mm a Chiaravalle Centrale, 369mm a Santa Caterina dello Ionio, 347mm a Monterosso Calabro, 342mm a Serra San Bruno, 328mm a Botricello, 317mm a Cotronei, 307mm a Filadelfia, 302mm a Crotone, 287mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 281mm ad Acqua della Quercia, 270mm a Papanice, 258mm a Palermiti e Cropani, 250mm a Isola di Capo Rizzuto, 241mm a Cariati Marina, 240mm a San Nicola dell’Alto, 234mm a Catanzaro, 230mm a Soverato, 206mm a Locri, 201mm a Cittanova, 194mm a Lamezia Terme, 168mm a Corigliano Calabro, 147mm a Palmi, 170mm a Taurianova.

Ma stamattina il maltempo sta interessando anche Lazio e Toscana: piove da ieri sera mentre il ciclone risale il mar Tirreno verso l’arcipelago toscano. Nel Lazio piove su tutta la Regione: sono caduti 81mm di pioggia ad Anguillara Sabazia, 42mm a Latina, 35mm ad Ariccia, 33mm a Roma Spinaceto, 25mm a Fondi, 24mm a Pomezia, 23mm a Tarquinia e Formia. Forti piogge anche nella Toscana meridionale, con 32mm all’Isola del Giglio, 29mm a Orbetello, 23m a Monte Argentario. Diluvia in Corsica dove soltanto stamattina si registrano 84mm a Oletta, 35mm a Cardo.

Oggi nel pomeriggio/sera il maltempo continuerà a colpire le Regioni centro/settentrionali: come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch (ISAC-CNR) a corredo dell’articolo, avremo piogge intense e abbondanti su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e al Nord/Est, in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Violenti temporali colpiranno l’Istria, in Croazia.

Domani, Domenica 7 Ottobre, al mattino ultime piogge sulle Regioni centrali tirreniche e in particolare su Umbria, Lazio e Campania, mentre un nuovo peggioramento avanzerà sul Nord/Ovest provocando abbondanti precipitazioni su Piemonte e Liguria. Tra le città più colpite dal maltempo avremo oggi e domani mattina Roma, Napoli, Udine e Trieste. Poi, domani, Savona e Genova in Liguria.