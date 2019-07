Allerta Meteo, Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia: caldo esagerato al Centro/Sud, temporali violentissimi al Nord [MAPPE]

Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e Basilicata dove si registrano i valori più elevati. Ma fa caldo generalmente ovunque. Abbiamo +39°C a Pisticci e Pomarico, +38°C a Taurisano, +37°C a Foggia, Benevento, Guidonia, Orvieto, Castrovillari, Tursi, Tuglie e Nardò, +36°C a Roma, Firenze, Prato, Mantova, Ferrara, Cosenza, Sora, Isola del Liri, Corigliano Calabro, Cerignola, Marconia, Montascaglioso, Veglie e Crispiano, +35°C a Milano, Verona, Perugia, Brescia, Udine, Padova, Pordenone, Latina, Caserta, Frosinone, Arezzo, Avezzano e Matera, +34°C a Torino, Bologna, Modena, Bergamo, Cremona, Vicenza, Treviso e Avellino.

Domani, Mercoledì 3 Luglio, al Sud farà ancora più caldo, soprattutto in Sicilia dove le temperature, oggi ancora miti, raggiungeranno i picchi delle altre Regioni, arrivando a sfiorare i +40°C nei settori meridionali dell’isola. Anche tra Puglia e Basilicata jonica la colonnina di mercurio arriverà a un passo dai +40°C. Situazione completamente diversa al Nord, dove in serata, dopo le 18:00, “esploderanno” violenti temporali tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Secondo l’ultimo aggiornamento del modello Moloch dell’ISAC-CNR (vedi mappe nella gallery scorrevole, in alto a corredo dell’articolo), tra le 20 e le 22 i temporali saranno molto violenti proprio nel cuore della pianura Padana, tra Cremona, Mantova, Parma, Reggio Emilia, Modena, , Bologna, Ferrara e Rovigo, con intense grandinate, bombe d’acqua (oltre 80mm di pioggia) e forti raffiche di vento. Massima precauzione: è elevato il rischio di violentissime grandinate, analoghe a quelle dei giorni scorsi. E il maltempo continuerà anche nei giorni successivi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

