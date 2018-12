Allerta Meteo, tanta NEVE stasera al Nord: sarà la 2ª nevicata dell’inverno, stavolta tocca a Milano e al Nord/Ovest [MAPPE]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’inverno continua a fare sul serio sull’Italia, soprattutto nelle Regioni centro/settentrionali dove anche stamattina le temperature minime sono scese fino a valori molto freddi. La colonnina di mercurio è piombata fino a -8,7°C a Scoppito, -7,1°C a Toscanella, -6,8°C a Imola, -6,7°C a L’Aquila e Zola Predosa, -6,5°C a Castel San Pietro Terme, -6,3°C a Castel Bolognese, -6,2°C ad Amatrice, -5,9°C a Faenza, -5,7°C a Longare e Medicina, -5,4°C a Monteforte d’Alpone, -5,1°C a Forlì, -4,7°C a Villafranca di Verona, -4,6°C a Sassuolo e Cotignola, -4,3°C a Pozzolengo, -4,2°C a Palazzolo sull’Oglio e Monzambano, -4,0°C a Bologna, -3,9°C a Vicenza, -3,7°C a Peschiera del Garda e Ponte di Piave, -3,6°C a Cesenatico, -3,5°C a Modena, -3,3°C a Lendinara e Gualdo Tadino, -3,1°C a Reggio Emilia, -3,0°C a Ferrara, -2,9°C a Treviso e Cesena, -2,8°C a Brescia e Porto Viro, -2,7°C a Novara, -2,6°C a Ravenna, -2,4°C a Padova, -2,3°C a Chioggia, -2,2°C a Castiglione del Lago, -2,1°C ad Acquapendente, -1,9°C ad Arezzo, -1,8°C a Mantova, -1,7°C a Fucecchio, -1,6°C a Parma, -1,4°C ad Orvieto, -1,2°C a Pontecorvo, -1,1°C a Pordenone, -1,0°C a Rimini, -0,8°C a Follonica, Tarquinia e Montepulciano, -0,4°C a Capalbio ed Empoli, -0,2°C a Jesolo, -0,1°C a Guidonia.

Intanto, mentre al Sud è tornato a splendere il sole e le temperature sono in sensibile aumento (in Sicilia abbiamo valori diffusamente sui +15°C già in prima mattinata), al Centro/Nord è arrivato l’atteso nuovo peggioramento che si intensificherà nel pomeriggio/sera, determinando intense e abbondanti precipitazioni a partire dal Nord/Ovest e in estensione nella prossima notte anche al Nord/Est e alle Regioni del Centro.

Anche stavolta arriverà la neve in pianura, in modo particolare stasera al Nord/Ovest: sarà il 2° importante evento nevoso della stagione dopo quello di Lunedì, e se due giorni fa la città simbolo della neve era stata Bologna con tutta l’Emilia Romagna, stavolta toccherà invece a Milano e a tutta la Lombardia. Proprio tra Milano, Como e Bergamo avremo gli accumuli più importanti, localmente oltre 15cm di neve al suolo. Poco meno nel capoluogo meneghino. Si imbiancherà anche il Piemonte, da Torino a Novara, Vercelli, Asti e Alessandria. Ancora neve in Emilia, specie tra Parma e Piacenza, e in Liguria fin sui sobborghi collinari di Genova.

Domani, Giovedì 20 Dicembre, il maltempo si sposterà sulle Regioni centrali tirreniche, con piogge a tratti intense e temporali tra Toscana, Lazio e Umbria. Al Sud, invece, continuerà a splendere il sole e le temperature aumenteranno sensibilmente.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play