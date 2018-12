Allerta Meteo, arriva la prima grande nevicata dell’Inverno: bufere di neve su mezz’Italia tra Domenica sera e Lunedì [MAPPE]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’Italia si prepara a vivere la prima grande nevicata dell’Inverno: sarà provocata dal nuovo peggioramento che arriverà domani, Domenica 16 Dicembre, sulle Regioni del Nord, in rapida estensione nella notte successiva al Centro Italia. Proprio tra Domenica sera e Lunedì mattina avremo vere e proprie bufere di neve sull’Appennino centro/settentrionale, tra Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. La neve cadrà copiosa soprattutto su Marche e Umbria, fino a quote molto basse e con accumuli eccezionali anche in collina (oltre 50cm a Urbino, Gubbio, Camerino, possibili accumuli anche a quote più bvasse fino a Macerata, Fabriano, Città di Castello e Foligno). Cadrà tanta neve nelle zone terremotate dei Monti Sibillini e del Gran Sasso, da Norcia ad Amatrice, con accumuli molto abbondanti in quota.

Al Nord la neve arriverà in pianura Padana, in alcuni casi abbondante non solo in Emilia Romagna da Bologna a Ferrara, da Parma e Modena fino a Ravenna, ma anche tra Lombardia e Veneto, su Cremona, Mantova, Legnago e Rovigo.

Nevicherà anche in Piemonte e Liguria, soprattutto nel pomeriggio di Domenica, imbiancando Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, e poi nella notte successiva nelle zone interne della Toscana, dove la neve potrebbe lambire persino Arezzo. Neve a bassa quota anche in Liguria. Non è da escludere un’imbiancata anche a Milano, soprattutto nella zona Sud della città.

Il nuovo peggioramento si estenderà rapidamente, nel corso della giornata di Lunedì, anche al Centro/Sud dove riporterà nel pomeriggio/sera forti temporali nel basso Tirreno, già flagellato in queste ore da bombe d’acqua e grandinate. Tuttavia tra stasera e domani, Domenica 16 Dicembre, al Sud si faranno strada schiarite sempre più ampie con temperature nuovamente in rialzo fino al nuovo peggioramento di Lunedì.

Ma l’elemento più importante del prossimo peggioramento sarà senza ombra di dubbio la prima grande nevicata della stagione al Centro/Nord, fin in pianura Padana e abbondante nelle zone interne del Centro dove già nelle ultime ore si sono verificate le prime nevicate della stagione (nella foto a corredo dell’articolo uno scorcio di Alfedena, L’Aquila, stamattina). Sono state soltanto un piccolo assaggio rispetto alle bufere di Domenica sera e Lunedì. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

