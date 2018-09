Allerta Meteo Italia, violenti temporali in arrivo: i modelli vanno in tilt per le prossime ore, massima attenzione!

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo Italia – Situazione meteorologica molto ingarbugliata in queste ore nel nostro Paese, al punto da mandare in tilt i modelli matematici di previsione: le mappe Moloch dell’ISAC-CNR sembrano letteralmente “impazzite” (vedi immagini a corredo dell’articolo), delineando scenari apocalittici per le prossime ore al Centro/Sud e in Albania. Fortunatamente non si verificherà nulla di tutto questo: la “sciroccata” in atto sarà ben più blanda, farà aumentare le temperature e domattina verrà accompagnata da un veloce transito nuvoloso che determinerà qualche pioggia soprattutto sulla Sicilia tirrenica (Palermo e Trapani), ma non dovrebbe sfociare in fenomeni estremi. Invece piogge e temporali anche intensi interesseranno tra oggi pomeriggio e domani il Centro/Nord, con fenomeni localmente violenti per grandinate e bombe d’acqua sparse a macchia di leopardo sul territorio (e quindi molto difficili da prevedere in termini di localizzazione). I fenomeni stanno già arrivando da ovest. Fondamentale, quindi, seguire il nowcasting nelle apposite pagine in tempo reale: