Allerta Meteo, lo scirocco flagella l’Italia: MAPPE impressionanti per i prossimi giorni, situazione pericolosissima

Allerta Meteo – Le mappe del modello europeo ECMWF sono davvero impressionanti per i prossimi giorni: le isobare e i valori del geopotenziale tra Domenica 28, Lunedì 29 e Martedì 30 Ottobre si restringeranno sull’Italia in modo tale da scatenare venti impetuosi, con raffiche superiori ai 150km/h e addirittura 200km/h in montagna, peggio di un uragano. Sarà come una tempesta tropicale provocata però dallo scirocco, con tanta sabbia del Sahara ad ingiallire i cieli del nostro Paese. Le conseguenze saranno pesantissime: il forte vento determinerà furiose mareggiate sulle coste esposte a Sud. In modo particolare c’è preoccupazione per i litorali dell’alto Adriatico che verranno spazzati da una marea eccezionale. A Venezia l’acqua alta potrebbe raggiungere livelli eccezionali, forse persino superiori ai 150cm (sarebbe la terza più grande della storia dopo i drammatici 194cm che nel 1966 sconvolsero la città e i 166cm del dicembre 1979) proprio tra Lunedì sera e Martedì mattina.

Oltre a forte vento, maree e mareggiate, avremo anche piogge torrenziali: sono già in atto in Liguria, dove abbiamo superato i 250mm giornalieri sull’Appennino, e in Friuli Venezia Giulia dove sulle Alpi abbiamo punte di 150mm nelle ultime 12 ore. Soprattutto sulle Dolomiti, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, domani – Domenica 28 Ottobre – cadranno oltre 300mm di pioggia, a cui seguiranno altri intensi nubifragi anche Lunedì 29. La situazione è molto pericolosa: c’è il rischio di pesanti alluvioni non solo al Nord, ma anche nelle Regioni centrali tirreniche. Tra le altre zone, anche Roma subirà l’impeto di questo maltempo con oltre 100mm di pioggia tra Domenica e Lunedì.

E ciò che preoccupa di più, è la tendenza per la prossima settimana: anche il Ponte del 1° Novembre rischia di essere compromesso dal maltempo in tutt’Italia, con forti piogge e temporali per il persistere di questa stessa configurazione. E’ quello che su MeteoWeb abbiamo definito “Monsone Italiano“, per l’insistenza delle piogge torrenziali nelle stesse aree per un periodo decisamente prolungato. Massima attenzione!

