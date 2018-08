Allerta Meteo, la “Tempesta Autunnale” del weekend irrompe da Nord: maltempo estremo e freddo mentre al Sud resiste l’estate

1 /20 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ già arrivato il maltempo al Nord Italia, soprattutto al Nord/Ovest dove tra Piemonte e Lombardia sono già in atto piogge torrenziali e le temperature sono crollate fino a +17°C in pieno giorno in pianura Padana. Stesso freddo anche nei fondovalle alpini e nel Trentino Alto Adige, dove piove incessantemente. Le precipitazioni più abbondanti interessano l’alta Lombardia, dove abbiamo già 132mm di pioggia giornaliera odierna a Cugliate Fabiasco, 91mm a Resa di Varese, 88mm a Luvinate, 79mm a Porlezza, 77mm a Loveno di Menaggio e Vedano Olona, 67mm a Osuccio, 65mm a Lenno e Paladina, 63mm a Bergamo, 56mm a Gemonio, 46mm a Bollate, 43mm a Cantù, 42mm a Legnano. Diluvia anche nel Piemonte settentrionale, con 68mm a Candelo, 53mm a Briona, 46mm a Netro, 41mm a Invorio Inferiore, 37mm a Vicolungo, 35mm a Soriso, 33mm a Borgomanero.

Tutto un altro clima al Sud, dove splende il sole e fa anche caldo soprattutto in Puglia ma anche nelle altre Regioni meridionali e Adriatiche.

Al Nord sta iniziando il peggioramento che domani si estenderà anche alle Regioni centrali tirreniche, scatenando una violenta tempesta autunnale e facendo sensibilmente diminuire le temperature. Al Sud, invece, resisterà l’estate anche nel fine settimana. Ma andiamo con ordine partendo dalle prossime ore.

Nel pomeriggio di oggi avremo qualche temporale pomeridiano in Basilicata, Calabria e Sicilia, ma il grosso del maltempo sarà concentrato al Nord, soprattutto in Piemonte, Lombardia e lungo la linea del Po che separa Lombardia e Veneto dall’Emilia Romagna. Qui si verificheranno in serata i fenomeni più estremi. Altri violenti nubifragi sono attesi in Piemonte tra Torino e Cuneo, e in Lombardia tra Milano e Bergamo. Pioverà incessantemente anche in Trentino Alto Adige, e il maltempo in serata si estenderà anche al Nord/Est.

Domani, Sabato 1 Settembre, sarà una giornata di pioggia su gran parte del Nord ma anche sulle Regioni centrali tirreniche. Già dal mattino avremo forti piogge e temporali tra Toscana, Umbria e Lazio: pioverà forte su Pisa, ma anche a Firenze, Perugia e Roma, con temperature in sensibile diminuzione. Nel pomeriggio/sera i fenomeni più intensi si concentreranno tra Veneto, Emilia Romagna, Marche e Umbria dove si verificheranno piogge torrenziali, grandinate e trombe d’aria. Eloquenti le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Allerta Meteo Estofex, attenzione al maltempo che si abbatte sul Nord Italia: l’area tra Rimini, Parma e Venezia a rischio grandine, nubifragi e tornado [DETTAGLI]

Forte maltempo anche in molti Paesi vicini all’Italia: Austria, Slovenia, Croazia, Algeria e Tunisia saranno colpiti da fenomeni temporaleschi e piovosi particolarmente intensi.

Anche Domenica 2 Settembre sarà una giornata all’insegna dell’instabilità, e anche del fresco su gran parte d’Italia da Napoli in su’. Soltanto al Sud resisterà l’estate, soprattutto in Sicilia, Calabria e nel Salento dove avremo ancora temperature sui +30°C, pieno sole e condizioni climatiche ideali per attività balneari. Tutto un altro mondo invece sulle Alpi dove farà freddo con nevicate fino ai 1.000 metri di quota per il secondo weekend consecutivo.

L’Italia, quindi, vivrà i primi giorni di Settembre letteralmente spaccata in due. Dopotutto è un classico del clima del nostro Paese: al Nord l’estate arriva ai titoli di coda nelle ultime settimane di Agosto, mentre al Sud continua a garantire condizioni climatiche miti per tutto il mese di Settembre e a volte si prolunga persino nella prima parte di Ottobre.

