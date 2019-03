Allerta Meteo: maltempo in Sicilia per una Goccia Fredda nel Maghreb, l’Anticiclone infuoca il Centro/Nord [MAPPE]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Mentre su gran parte d’Italia splende il sole e fa caldo, una Goccia Fredda posizionata nel cuore del Maghreb tra Tunisia e Algeria alimenta condizioni di maltempo all’estremo Sud del nostro Paese, e in modo particolare in Sicilia. Il cielo si presenta nuvoloso anche in Calabria e Sardegna, ma senza precipitazioni. Le uniche piogge interesseranno la Sicilia nelle prossime ore, con fenomeni a tratti intensi e violenti con possibili temporali e grandinate soprattutto nel settore più meridionale dell’isola, affacciato al Canale di Sicilia. Il maltempo più serio interesserà Malta, Linosa, Lampedusa, Pantelleria, Tunisia e Algeria, dove sta nevicando sui rilievi fino a quote molto basse per il periodo (sotto i 1.000 metri di altitudine) mentre sulle Alpi alla stessa temperatura abbiamo +15°C e terreni eccezionalmente aridi dopo un inverno incredibilmente caldo e secco, in cui i ghiacciai hanno continuato a sciogliersi. L’Europa sta soffrendo una siccità molto pesante, così come il Centro/Nord Italia dove c’è il rischio di una stagione estiva peggiore del 2017 se nei prossimi giorni non arriveranno piogge degne di nota.

Intanto nel Lazio è un’altra giornata caldissima: alle 11:30 di stamattina avevamo già +21°C a Latina e +19°C a Roma, nel primo pomeriggio la colonnina di mercurio schizzerà oltre i +22/+23°C su tutta la Regione e in modo particolare nell’area capitolina. Nei prossimi giorni farà molto caldo in tutto il Centro/Nord: tra Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 Marzo avremo temperature massime superiori ai +20°C su tutto il Centro/Nord, e continuerà a splendere un sole forte e luminoso. Il mese di Marzo rischia di concludersi con anomalie positive persino più nette di quelle di Febbraio: un bimestre incredibile per il caldo senza precedenti e la siccità nelle Regioni del Nord.

Il maltempo della Sicilia, invece, si esaurirà nel weekend dopo aver provocato piogge e temporali sia oggi che domani. Già ieri aveva piovuto su un po’ tutta la Regione, che in questo momento è la più fredda e piovosa d’Italia.

