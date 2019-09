La Stagione autunnale porta il maltempo sull’Italia: piogge e temporali si spostano al Sud, attenzione in Slovenia, Croazia e Albania

Oggi, con l’Equinozio d’Autunno, è iniziata la stagione autunnale 2019: in coincidenza con quest’importante appuntamento astronomico, l’Italia è stata colpita da un’ondata di maltempo che la scorsa notte ha interessato Lazio e Campania, con danni e disagi a Roma e Napoli, e oggi si sta concentrando sulla Toscana con un diluvio su Firenze. Nelle prossime ore i fenomeni di maltempo persisteranno su tutto il Centro e al Nord/Est, in modo particolare sul Friuli Venezia Giulia, mentre domani, Martedì 24 Settembre, il maltempo si sposterà al Sud con piogge e temporali soprattutto sul Gargano, nella Calabria tirrenica e nella Sicilia settentrionale, mentre al Nord tornerà a splendere il sole. Le temperature sono in netta diminuzione: già oggi al Nord abbiamo temperature massime decisamente fresche, ferme ad appena +15°C a Bologna, Verona, Modena, Vicenza, Imola e Trento, +16°C a Brescia, Padova, Reggio Emilia, Mantova, Cremona, Cesena, Ferrara e Rovereto, +17°C a Venezia, Parma, Bergamo, Treviso, Trieste e Pordenone. Domani le temperature diminuiranno sensibilmente anche al Centro/Sud, dove invece oggi fa ancora molto caldo con +33°C a Palermo, Catania, Misilmeri e Riposto, +32°C a Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Augusta, Cirò e Pisticci, +31°C a Crotone, Tropea, Scanzano Jonico, Pomarico e Marconia, +30°C a Cagliari, Lecce, Foggia, Cosenza, Olbia, Brindisi, Monopoli, Acquaviva delle Fonti e Tursi.

Allerta Meteo sui Balcani: allarme in Slovenia, Croazia e Albania

Il forte maltempo nelle prossime ore si abbatterà anche sui Balcani, in modo particolarmente intenso su Slovenia, Croazia e Albania dove tra stasera e domani mattina si verificheranno violenti temporali con piogge torrenziali. E’ alto il rischio di pesanti alluvioni, come si evince dalle mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Massima attenzione! Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play