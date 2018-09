Allerta Meteo, è un venerdì di forte maltempo sull’Italia: attenzione ai temporali pomeridiani

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle sorse ore, sull’Italia imperversa il maltempo. Nelle prime ore del mattino i fenomeni più estremi hanno colpito l’area litoranea del Lazio, tra le province di Roma e Viterbo, con forti temporali che hanno scaricato 60mm di pioggia a Tarquinia, 17mm a Pomezia, 16mm a Roma Casalotti e Spinaceto, 13mm a Roma Pisana. Altre forti piogge in Veneto, tra Padova, Verona e Rovigo, dove sono aduti 51mm di pioggia a Roverchiara, 34mm a Codigoro, 33mm a Lendinara, 26mm ad Abano Terme e Mestrino, 24mm a Stra.

Nelle prossime ore avremo altri forti temporali che, soprattutto nel pomeriggio, colpiranno gran parte dell’Appennino dall’Emilia Romagna alla Sicilia. I fenomeni più estremi sono attesi tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, ma avremo forti piogge anche nella Calabria tirrenica meridionale e in Romagna.

Domani, Sabato 8 Settembre, l’instabilità proseguirà al Centro/Sud sotto forma di rovesci e temporali conentrati in modo particolare nelle zone interne. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Intanto ecco le apposite pagine per seguire la situazione meteo in tempo reale: