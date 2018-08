Allerta Meteo, il fronte freddo “ammazza estate” è sulle Alpi: imminente l’arrivo sull’Italia, temperature in picchiata e maltempo estremo

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ ancora Allerta Meteo sull’Italia per l’imminente arrivo del brusco fronte freddo che nel weekend darà il colpo del k.o. all’estate, anche se la prossima settimana tornerà un po’ di caldo in tutto il Paese con ampie schiarite. Intanto, però, tra oggi e domani le temperature crolleranno in tutto il Paese per l’arrivo di questa violenta perturbazione Nord Atlantica che ha già raggiunto le Alpi. E in Europa fa davvero freddo: Parigi non supera i +14°C dopo una minima di appena +12°C, anche Londra è a +14°C in pieno giorno ma stamattina ha registrato una temperatura minima di +11°C, ad Amsterdam addirittura la minima odierna è stata di +10°C. Anche al Nord Italia l’aria è già rinfrescata complice il maltempo che nella notte ha già colpito molte zone della Lombardia e un po’ tutto il Veneto. Adesso abbiamo +20°C a Milano, Padova, Verona, Brescia, Trieste, Udine, Vicenza, Mantova, Trento, Rovereto e Merano, +21°C a Bergamo e Treviso, +22°C a Venezia, ma il vero fronte freddo irromperà tra stasera e domani con temperature in ulteriore picchiata di almeno altri dieci gradi e temporali particolarmente estremi.

Alto rischio di bombe d’acqua, trombe d’aria e intense grandinate tra Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia nel tardo pomeriggio e nella serata odierna. I fenomeni più estremi colpiranno il cuore della pianura Padana, al confine tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, e l’estremo Nord/Est, su Trieste, al confine tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia. Sulle Alpi arriverà la prima neve della stagione oltre i 1.600 metri di altitudine.

Domani, Domenica 26 Agosto, il maltempo scivolerà verso Sud lungo le Regioni Adriatiche con forti piogge e temporali fin sulla Puglia. Ancora instabilità anche al Sud, specie nel basso Tirreno. Le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Paese con forti venti di maestrale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: