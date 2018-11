Allerta Meteo, irruzione fredda sull’Italia: weekend di maltempo, allarme per il forte vento, poi Lunedì arriva il “Ciclone di Neve” [MAPPE]

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ un weekend di maltempo al Sud Italia con piogge e temporali che nelle prossime ore colpiranno in modo particolarmente intenso la Calabria jonica, la Sardegna, l’Abruzzo e il Molise: è alto il rischio – dopo l’alluvione lampo di ieri a Catania – di ulteriori fenomeni estremi. Intanto le temperature stanno crollando in tutto il Paese, da Nord a Sud: stamattina la colonnina di mercurio è piombata fino a +2°C a Bolzano, Vicenza e Treviso, +3°C a Trento, Udine, L’Aquila e Pordenone, +4°C a Cosenza e Biella, +5°C a Roma, Verona, Padova, Alessandria e Matera, +6°C a Lecce, Foggia, Arezzo, Viterbo, Aosta e Ferrara.

Nelle prossime ore le temperature diminuiranno ulteriormente, e soprattutto si intensificheranno venti molto forti dai quadranti nord/orientali, di bora e grecale, con raffiche fino a 100km/h al Sud, sulle coste della Campania, nella Calabria e nella Sicilia orientale, con violente mareggiate sulle coste joniche già flagellate ieri dal maltempo. La bora, invece, soffierà impetuosa nell’alto Adriatico, in Romagna, nelle Marche, in Liguria e Toscana. Anche nell’alto Adriatico avremo forti mareggiate sulle coste esposte a nord/est. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Domani, Domenica 18 Novembre, i venti rimarranno tesi ma si affievoliranno con temperature in ulteriore calo. Continuerà a piovere al Sud, soprattutto tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Un piccolo “antipasto” del maltempo estremo della prossima settimana: Lunedì 19 inizierà il “Ciclone di Neve” che colpirà in pieno l’Italia, per il contemporaneo arrivo di una perturbazione umida dall’oceano Atlantico e un’intensa ondata di freddo secco dalla Russia. Proprio tra Lunedì e Martedì avremo piogge torrenziali e violenti temporali in tutt’Italia, con abbondanti nevicate fino a bassa quota al Centro sui rilievi appenninici, e fino in pianura al Nord (comprese le grandi città della pianura Padana). Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le pagine utili per il nowcasting:

