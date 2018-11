Allerta Meteo, altri due fronti temporaleschi verso l’Italia: uno colpirà il Nord, l’altro l’estremo Sud [MAPPE e DETTAGLI]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Si muovono da ovest verso l’Italia altri due fronti temporaleschi che nelle prossime ore raggiungeranno l’estremo Nord e l’estremo Sud del nostro Paese. Il maltempo sta continuando ad interessare la Liguria, dove oggi sono caduti 70mm di pioggia a Varazze, 57mm a Rapallo, 52mm ad Arenzano, 44mm a Genova e già ieri si erano verificate altre forti piogge. Nelle prossime ore il maltempo proseguirà proprio al Nord/Ovest, per l’arrivo del nuovo fronte temporalesco che interesserà anche la Costa Azzurra e raggiungerà nuovamente la Liguria nella giornata di domani, Sabato 10 Novembre, ma anche l’estremo Sud e in modo particolare la Sicilia dove domani avremo forti temporali soprattutto nei settori meridionali dell’isola e nelle isole minori del Canale. I fenomeni più intensi colpiranno Lampedusa, Pantelleria e Malta con violenti temporali, anche qui provenienti dal Mediterraneo occidentale. Domenica migliorerà un po’ ovunque.

Sarà comunque un weekend di bel tempo su gran parte d’Italia, al Nord/Est, in tutto il Centro e su gran parte del Sud, con poche nubi, ampie schiarite e temperature miti, sempre oltre i +20°C nelle ore diurne. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

