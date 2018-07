Allerta Meteo, il fronte freddo arriva al Sud: Napoli crolla a +20°C durante il nubifragio, ancora +38°C a Catania e Siracusa! [LIVE]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo al Sud Italia per l’arrivo del fronte freddo che sta facendo crollare le temperature. Fa ancora molto caldo soltanto nella Sicilia orientale, dove a Catania e Siracusa ci sono +38°C (ma ieri la temperatura ha raggiunto +41°C a Catania e +44°C a Siracusa, quindi pur continuando a fare caldo, è già in atto un sensibile calo della colonnina di mercurio). Il fronte freddo è arrivato fin su Campania e Basilicata: a Napoli abbiamo appena +20°C in pieno giorno dopo il nubifragio, sull’Appennino ci sono +17°C sia a Campobasso che a Potenza, temperature più autunnali che estive. In Puglia andiamo dai +19°C di Vieste e Barletta ai +32°C di Lecce passando per i +22°C di Bari, i +27°C di Brindisi e i +30°C di Taranto.

Nelle prossime ore il fronte freddo si spingerà anche all’estremo Sud, già dal pomeriggio di oggi, con forti piogge e temporali su Calabria, Stretto di Messina, Sicilia nord/orientale e Puglia centro/meridionale. Le temperature diminuiranno sensibilmente anche nel Salento e nelle zone joniche in cui fa ancora molto caldo. E domani sarà un Martedì 24 Luglio molto fresco e instabile nelle Regioni meridionali. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: