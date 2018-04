Allerta Meteo, brusco peggioramento da Sud/Ovest: Lunedì 9 Aprile torna il maltempo, forti piogge al Centro/Nord

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Splende il sole in questa Domenica di metà Aprile dal clima tipicamente primaverile in tutto il Paese. Le temperature sono miti un po’ ovunque con +25°C a Palermo, +24°C a Firenze, +23°C a Roma, Napoli e Lecce, +21°C a Genova, +20°C a Trento, Merano, L’Aquila, Potenza e Campobasso. La città più fredda è Cagliari con +17°C: proprio dalla Sardegna avanza il nuovo peggioramento che nel pomeriggio/sera porterà nuvolosità su gran parte del Paese e forti temporali proprio sull’isola sarda. Il vento di scirocco diventerà impetuoso al Sud, specie nel basso Tirreno tra Calabria e Sicilia, ma le Regioni del Sud saranno le uniche a “salvarsi” dalle piogge che domani, Lunedì 9 Aprile, investiranno un po’ tutto il Centro/Nord e soprattutto le Regioni tirreniche (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR a corredo dell’articolo). Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: