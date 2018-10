Allerta Meteo, weekend di forte maltempo all’estremo Sud: allarme alluvione Domenica 14 a Malta, in Sicilia e Calabria [MAPPE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il weekend di forte maltempo è appena iniziato all’estremo Sud Italia con forti piogge e temporali nel Canale di Sicilia e nelle aree joniche: stamattina sono già caduti 34mm a Linosa colpita da violenti temporali, e continua a piovere su molte aree della Sicilia dove da ieri sono caduti 72mm di pioggia ad Augusta, 68mm a Calatabiano, 53mm a Mineo, 51mm a Francofonte, 48mm a Pedara, 43mm a Lentini e Castellammare del Golfo, 42mm a Siracusa, 41mm a Randazzo, 39mm a Palermo e Pachino, 36mm a Riposto. Le scuole sono chiuse a Catania e Agrigento. Maltempo anche nell’estremità jonica della Calabria, in provincia di Reggio, dove da ieri sono caduti 81mm di pioggia a Staiti in Aspromonte. Nel resto d’Italia, proprio dall’Aspromonte in su’, splende il sole e sarà un weekend mite dai connotati quasi estivi, con temperature massime un po’ ovunque superiori ai +25°C con punte di +27/+28°C.

All’estremo Sud, invece, proseguirà il maltempo: oggi in modo più moderato, con piogge sparse sulla Sicilia jonica e meridionale nelle zone già colpite dai nubifragi di ieri, ma poi soprattutto domani, Domenica 14 Ottobre, i fenomeni si intensificheranno in risalita dal Canale di Sicilia (vedi mappe del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo a corredo dell’articolo) sin dalle prime ore della notte e del mattino su Malta, poi via via su tutta la fascia jonica siciliana e calabrese, investite da piogge alluvionali in modo particolare tra Siracusa, Catania e i versanti orientali di Serre e Aspromonte.

Il maltempo Lunedì 15 Ottobre risalirà anche la Calabria con violenti nubifragi su gran parte della Regione, specie nelle aree joniche. E’ elevato il rischio di nuovi pesanti alluvionali, dopo le numerose vittime degli ultimi giorni nel Mediterraneo (3 morti la scorsa settimana in Calabria, 13 a Maiorca alle Baleari tre giorni fa, due in Costa Azzurra e altri due in Sardegna due giorni fa). E’ il pesante bilancio del maltempo di quest’Ottobre 2018 nel Mediterraneo, e su Spagna e Portogallo sta arrivando l’Uragano Leslie che alimenterà fenomeni estremi anche le prossima settimana su tutto il Mediterraneo centro/occidentale. Massima precauzione.

