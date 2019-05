Massima Allerta Meteo per il Nord Italia che è già da giorni sotto una pioggia battente ma stasera verrà investito da una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale che alimenterà ulteriori fenomeni di maltempo ancor più veemente: sarà una clamorosa “pugnalata” del Vortice Polare, fuori stagione, tanto che le temperature crolleranno considerevolmente, al punto che sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1.300 metri di altitudine. La colonnina di mercurio precipiterà a +10°C a valle, in pianura Padana, dove avremo violenti temporali con grandine e raffiche di vento superiori ai 100km/h. Non si può escludere la formazione di pericolosissimi tornado.

Temporali molto violenti si abbatteranno su tutto il Nord nella nottata, per poi concentrarsi nel corso della giornata di domani, Mercoledì 29 Maggio, sull’Emilia Romagna e al Nord/Est (Veneto e Friuli Venezia Giulia). L’Emilia Romagna è ad alto rischio di una nuova pesantissima alluvione: i fiumi sono già ingrossati dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni (e degli ultimi due mesi, pluviometricamente eccezionali), e domani cadranno oltre 150mm di pioggia su gran parte del territorio Regionale. La situazione è molto seria.

Giovedì 30 il maltempo si sposterà al Centro, per poi scivolare al Sud nel weekend quando piogge e temporali persisteranno Venerdì, Sabato e Domenica su tutte le Regioni meridionali accompagnate da un netto calo delle temperature. Al Nord, invece, tornerà a splendere il sole con un caldo finalmente estivo (fino a +30°C in pianura Padana e nei fondovalle alpini). Una tregua tanto sospirata dopo i fenomeni estremi che nelle prossime ore provocheranno senza ombra di dubbio danni molto seri sul territorio.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

