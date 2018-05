Allerta Meteo, forte maltempo fino a Mercoledì: violenti temporali da Nord a Sud, attenzione a grandine e tornado

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Avanza il maltempo sull’Italia: tra oggi e dopodomani, Mercoledì 23 Maggio, ci aspettano tre giorni di pesante instabilità con violenti nubifragi, forti temporali, acquazzoni e grandinate. Ieri sera un primo “assaggio” estremo nel cuore della Toscana, con la bomba d’acqua di Sovicille vicino Siena. Oggi pomeriggio avremo altri fenomeni violenti proprio tra Toscana e Umbria, le due Regioni più colpite ma non le uniche. Il maltempo infatti interesserà in modo pesante anche Piemonte, Lombardia, Emilia, Liguria, Sardegna e zone interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con temporali sparsi a macchia di leopardo nelle zone appenniniche.

Domani, Martedì 22 Maggio, i fenomeni più estremi colpiranno il Nord, specie al mattino tra Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna settentrionale. Nel pomeriggio i fenomeni si intensificheranno ulteriormente tra Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e anche al Sud, nella Puglia centro/settentrionale, in Basilicata e in Sicilia dove arriverà un’altra area perturbata proveniente dalla Tunisia. Sarà qui che dopodomani, Mercoledì 23 Maggio, avremo violenti nubifragi proprio tra Sicilia e Calabria, provenienti dal Nord Africa con un grande carico di Sabbia del Sahara.

Stavolta le temperature non diminuiranno sensibilmente come accaduto la scorsa settimana: farà caldo, con forti sbalzi termici tra le fasi soleggiate (fino a +28/+29°C) e i temporali, che faranno crollare le temperature in alcuni casi addirittura fino a +12/+13°C, quindi di oltre 15°C in pochi minuti. Questo potrà generare anche pericolosissime trombe d'aria (o tornado, i due termini sono sinonimi). Massima attenzione.