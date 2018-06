Allerta Meteo, forte maltempo al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore

1 /30 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Imperversa il forte maltempo al Nord Italia, dove il brusco peggioramento di questa settimana di mezzo Giugno è già iniziato: diluvia su molte località dell’Italia settentrionale, dalla Lombardia con 90mm di pioggia giornaliera oggi a Vestone, 80mm a Sabbio Chiese, 69mm a Somma Lombardo, 68mm a Villasanta, 63mm a Castelnovate di Vizzola Ticino, 57mm a Vallio Tere, 50mm a Lesmo, al Veneto con le ennesime bombe d’acqua nel padovano (64mm a Stra, 39mm ad Abano Terme, 30mm a Tombolo) e nubifragi anche nell’area prealpina (65mm a Valli del Pasubio, 60mm a Cismon del Grappa, 52mm a Pedavena). Diluvi anche in Piemonte con 75mm ad Ornavasso, 73mm a Candoglia Toce, 63mm a Varallo Pombia, 62mm a Candelo, 61mm a Vialfrè.

Super caldo come in estate inoltrata, invece, al Sud e soprattutto in Puglia (ma non solo). Oggi, infatti, nel Meridione, la temperatura ha raggiunto addirittura +36°C a Foggia, +35°C a Palo del Colle ed Acquaviva delle Fonti, +34°C a Lecce e Cerignola, +33°C a Termoli e Vasto, +32°C a Matera, +31°C a Reggio Calabria. Ma già da domani, Mercoledì 13 Giugno, sarà tutta un’altra storia: il peggioramento, infatti, si estenderà a tutto il Paese. Avremo piogge e temporali in Sardegna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e anche nel basso Tirreno lungo la Calabria occidentale. Maltempo estremo anche in Europa, sul versante settentrionale delle Alpi tra Svizzera, Austria e Baviera. Piogge e temporali persino nel nord Africa, in Tunisia. Eloquenti le mappe del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Attenzione: sarà soltanto un piccolo antipasto di quest’ondata di maltempo che toccherà il proprio apice tra dopodomani, Giovedì 14 Giugno, e il giorno successivo, Venerdì 15, con piogge, temporali anche intensi, grandinate, trombe d’aria e temperature in picchiata in tutto il Centro/Sud. E anche Sabato 16 avremo ancora strascichi d’instabilità in tutto il meridione. Dopo una breve pausa nella giornata di Domenica, tornerà ancora il maltempo la prossima settimana. Per un inizio Estate che sembrerà un passo indietro della stagione, all’insegna del maltempo…

