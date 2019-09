Allerta Meteo, violenta “Sciroccata” innesca maltempo estremo: sarà una Domenica terribile, rischio alluvioni

Splende il sole, oggi, in quasi tutt’Italia e al Sud fa anche caldo, con temperature diffusamente oltre i +27/+28°C in Sicilia e Sardegna. Le prime avvisaglie dell’entrata dello scirocco, però, si possono notare proprio nelle zone joniche di Calabria centro/meridionale e Sicilia, sulla Sardegna e al Nord/Ovest dove il tempo è uggioso, nuvoloso e umido. Le correnti sud/orientali si intensificheranno nelle prossime ore a causa di un brusco peggioramento Mediterraneo che sta già colpendo in modo violento la Spagna orientale e la Francia meridionale. Questa perturbazione colpirà anche l’Italia in modo particolarmente estremo nella giornata di domani, Domenica 22 Settembre. A poche ore dall’Equinozio d’Autunno, che quest’anno scoccherà alle 09:50 di Lunedì 23 Settembre, il Paese vivrà la prima forte ondata di maltempo autunnale, con pesanti conseguenze sui territori. Come possiamo osservare nelle mappe che pubblichiamo nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, sarà una Domenica terribile per piogge e temporali su Liguria, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Forti piogge colpiranno anche il basso Piemonte, la Lombardia e l’Umbria, estendendosi in serata al Nord/Est dove i fenomeni più estremi si verificheranno dopodomani, Lunedì 23, proprio nel giorno dell’Equinozio.

I temporali più forti colpiranno le Regioni tirreniche tra Liguria, Toscana e Lazio, dove potranno verificarsi alluvioni, grandinate e trombe d’aria.

Al Sud, invece, lo scirocco farà impennare le temperature su valori tipicamente estivi, seppur con forti venti meridionali e cieli nuvolosi. In Sicilia le località più calde supereranno i +33/+34°C nelle ore centrali della giornata di Domenica e le spiagge saranno ancora gremite.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

