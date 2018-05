Allerta Meteo, attenzione al maltempo: si intensifica l’instabilità, violenti temporali per giorni in tutt’Italia – MAPPE e DETTAGLI

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ una Domenica di sole e bel tempo sull’Italia durante le prime ore del mattino, con temperature miti e clima gradevole eccezion fatta per alcune zone dell’arco alpino e delle due isole maggiori in cui le nubi oscurano il sole e sono in atto anche le prime precipitazioni.

E’ l’inizio di un nuovo brusco peggioramento provocato da una goccia fredda e instabile in transito sull’Italia da Nord/Ovest: dal pomeriggio di oggi fino a metà della settimana entrante avremo forti piogge e temporali su gran parte del nostro Paese. Oggi pomeriggio i fenomeni di maltempo più intensi colpiranno il Nord, la Toscana e le due isole maggiori. Possibili nubifragi e grandinate in Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti in Veneto, nell’Appennino settentrionale tra Emilia Romagna e Toscana, ma anche nel cuore della Toscana, nell’alto Lazio e tra Sardegna meridionale e Sicilia occidentale. Possibile qualche temporale anche nella Basilicata orientale e nella zona di Matera. Forti temporali potrebbero colpire anche la 15ª tappa del Giro d’Italia tra le Dolomiti, da Tolmezzo a Sappada.

Domani, Lunedì 21 Maggio, il maltempo si intensificherà sensibilmente su gran parte d’Italia con violenti temporali pomeridiani lungo tutta la dorsale Appenninica e al Nord/Ovest. Avremo fenomeni estremi su Piemonte, Lombardia, Liguria, appennino emiliano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, zone interne di Campania e Basilicata, Sardegna settentrionale. I fenomeni saranno molto violenti con possibili grandinate e bombe d’acqua. Eloquenti a corredo dell’articolo le mappe del preciso modello Moloch dell’ISAC-CNR.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: