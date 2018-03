Allerta Meteo, forte maltempo al Centro/Nord mentre al Sud sembra già estate: ecco tutte le MAPPE del CNR

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Come da previsione il weekend si sta rivelando decisamente instabile sulle regioni del Nord Italia e dell’alto versante tirrenico a causa dell’ingresso di una nuova, l’ennesima, perturbazione atlantica carica di nubi e piogge e forti temporali. Questa perturbazione atlantica risulta carica di aria mite essendo di stampo atlantico, e continua a richiamare aria nettamente più calda dal deserto Nord africano che sta già investendo in pieno il Centro-Sud. Questa situazione mantiene le temperature decisamente oltre le medie del periodo, soprattutto sul Meridione dove oggi sarà il ”clou” con massime fino a +23/28°C. Attenzione però nelle prossime ore: è allora che avremo il peggioramento più intenso, con l’avvicinamento da Ovest del vortice depressionario. Le piogge diverranno molto più intense e persistenti, assumendo anche carattere di nubifragio. Le zone maggiormente colpite saranno Liguria, alta Toscana, Lombardia centro-settentrionale, settori alpini e prealpini del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Su queste zone gli accumuli di pioggia potranno risultare elevati (100-150 millimetri in poche ore). Piogge e temporali raggiungeranno poi le regioni centrali, fino al Lazio e alla Campania entro la seconda parte di Domenica. Da Lunedì 12 Marzo le temperature inizieranno ad abbassarsi, ed il fronte instabile inizierà ad avanzare anche sul resto del territorio italiano, con piogge e temporali che si sposteranno sul versante tirrenico centro/meridionale fino alla Calabria tirrenica. Il versante adriatico sarà meno esposto, ma non sono escluse precipitazioni irregolari che saranno dispensate a macchia di leopardo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: