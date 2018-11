Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo al Sud: ancora nubifragi in Calabria, rischio alluvioni lampo nelle prossime 48 ore [MAPPE]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Un nuovo ciclone si sta muovendo sul Mar Tirreno e darà inizio ad un nuovo periodo di nubifragi per il Sud Italia, in particolare la Calabria, e i Balcani sudoccidentali. La minaccia dovrebbe persistere fino alla notte di domani, mercoledì 28 novembre. Localmente sono attesi 150-200mm di pioggia che potrebbero portare il rischio di alluvioni su un terreno già molto saturo.

Il modello attuale sull’Europa indica una depressione in movimento sull’Europa centrale e il Mediterraneo, dove si trasforma in una bassa pressione mentre si muove verso i Balcani. Vari modelli indicano ancora nubifragi che potrebbero risultare da precipitazioni sia convettive che orografiche. I nubifragi più intensi sono attesi sulla Calabria, già provata da alluvioni e tornado, e su Montenegro, Albania e Grecia occidentale. I quantitativi totali di pioggia potrebbero raggiungere i 200mm in 48 ore, ossia fino alla notte di domani. Nonostante il ciclone meno robusto rispetto ai precedenti con una massa d’aria solo debolmente instabile e uno shear marginale sull’area, alcune tempeste potrebbero ancora portare precipitazioni intense e forti venti.

Nel Cosentino piove senza sosta da ieri: decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per le conseguenze del vento forte, per allagamenti e alberi e cornicioni pericolanti. Attenzione, quindi, al pericolo delle alluvioni lampo localizzate e a questa ennesima ondata di maltempo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

