Allerta Meteo, imminente shock di maltempo sull’Italia: temperature in picchiata fino a -10°C in 24 ore al Centro/Sud [MAPPE]

E’ alta l’allerta meteo per le prossime ore sull’Italia: il maltempo sta colpendo gran parte del Paese in modo particolarmente intenso già oggi, con fenomeni estremi al Nord dove si sono verificati due tornado (uno in Emilia Romagna, l’altro in Liguria) e intensi temporali grandigeni, ma anche al Centro/Sud con nubifragi e grandinate nelle Marche, in Molise e in Puglia. Un piccolo antipasto dello shock termico e perturbato atteso per domani, Mercoledì 10 Luglio, quando le temperature crolleranno con scarti fino a -10°C rispetto ai valori ancora elevati di oggi in molte località dell’Italia centro/meridionale. Soltanto all’estremo Sud (Sicilia e aree joniche) continuerà a fare caldo fino al primo pomeriggio, poi la perturbazione atlantica accompagnata da forti e freschi venti di maestrale irromperà anche nelle estremità più meridionali del nostro Paese. I fenomeni di maltempo saranno inevitabilmente estremi, a causa di contrasti termici molto accesi. Dopo un lungo periodo di caldo esagerato, potranno innescarsi temporali molto forti con tempeste di fulmini e saette, intense grandinate e nuove trombe d’aria.

Particolarmente pesante anche il bollettino meteo della protezione civile:

Non sarà un maltempo isolato: gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli confermano ciò che su MeteoWeb scriviamo da giorni nella tendenza a medio e lungo termine. Sta iniziando un lungo periodo fresco e perturbato. La prossima settimana le temperature diminuiranno ulteriormente e avremo un lungo periodo di piogge e temporali su gran parte d’Italia, Centro/Sud compreso. L’estate ha deciso di prendersi una bella pausa proprio nella fase “clou” della bella stagione, a cavallo di metà Luglio.

A corredo dell’articolo, nella gallery scorrevole, è possibile consultare le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR per le prossime 24-36 ore e le cartine appena aggiornate di GFS per i prossimi 9 giorni.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play