Allerta Meteo, nuova sferzata di maltempo sull’Italia: arriva un’altra burrasca di maestrale [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Torna il maltempo sull’Italia dopo la breve tregua di queste ore: archiviata la perturbazione che ieri ha flagellato il Sud, oggi è tornato a splendere il sole ma già dal pomeriggio/sera torneranno piogge e temporali sulle Regioni del Centro/Nord, come possiamo osservare dalle immagini del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. Sarà un’altra burrasca di maestrale nella giornata di domani, Giovedì 14 Marzo, seppur non paragonabile alla furia dei venti di ieri ma comunque significativa soprattutto sulle Alpi occidentali per il foehn e in Sardegna per il maestrale che sfiorerà i 100km/h. Domani il maltempo si concentrerà al Sud, con piogge e temporali soprattutto in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia tirrenica. Tornerà anche la neve sui rilievi dell’Appennino oltre i 1.000/1.200 metri di altitudine. Un clima tipicamente marzolino a cui seguirà, da Venerdì 15 e in tutto il weekend, il ritorno del gran caldo con un poderoso Anticiclone che riporterà il clima eccezionalmente mite e secco che avevamo già avuto nella prima decade del mese in tutto il Paese.

Al Nord neanche stavolta pioverà: continua ad aggravarsi la situazione (già seria) della siccità in pianura Padana e in tutta l’area alpina. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

