Allerta Meteo, Marzo inizia subito con un’ondata di maltempo tipicamente primaverile: sarà un Sabato di piogge e temporali senza freddo al Sud, Domenica mite e soleggiato [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Marzo è iniziato all’insegna di un clima tipicamente primaverile in tutt’Italia: la temperatura ha raggiunto oggi i +20°C a Torino e Palermo, +19°C a Cuneo e Reggio Calabria, dati che testimoniano l’uniformità di un clima così tiepido in tutto il Paese. Nelle prossime ore, però, il tempo volgerà al brutto al Sud. Domani, Sabato 2 Marzo, torneranno piogge e temporali su tutte le Regioni meridionali. Non farà freddo: sarà un tipico peggioramento primaverile con nevicate soltanto sulle vette più alte degli Appennini, oltre i 1.800 metri di altitudine. Le Regioni più colpite dal maltempo, come possiamo osservare dalle mappe nella gallery a corredo dell’articolo, saranno Puglia, Calabria e Sicilia ma il maltempo interesserà anche Molise, Campania e Basilicata. Domenica tornerà a splendere il sole con temperature in sensibile aumento, ulteriore conferma di uno scenario atmosferico ormai stabilmente primaverile in modo decisamente precoce. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

