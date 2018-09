Allerta Meteo, gli occhi del mondo intero puntati sul mar Jonio per il Medicane “Zorbas”: venti a 240km/h e 470mm di pioggia, la Grecia rischia una catastrofe!

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Si chiama ufficialmente “Zorbas” il “Medicane” (Mediterranean Hurricane, Uragano Mediterraneo) nel mar Jonio: sta calamitando le attenzioni di tutto il mondo per la rarità di un evento simile nel Mar Mediterraneo. Secondo gli ultimi aggiornamenti la Grecia rischia una vera e propria catastrofe nel weekend: Sabato 29 Settembre è il giorno in cui il Paese ellenico sarà sugli scudi con piogge alluvionali e venti incredibili. Secondo le ultime mappe avremo addirittura raffiche a 240km/h e accumuli pluviometrici complessivi di 470mm di pioggia in meno di 48 ore nelle aree più esposte alle precipitazioni, tra Creta, il Peloponneso e l’Attica. Le mappe che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo sono impressionanti: persino il Servizio Meteorologico Nazionale della Spagna identifica il Medicane “Zorbas” con il simbolo di un Uragano. Massima attenzione anche a Calabria e Sicilia che, pur ai margini della tempesta, avranno a che fare con venti impetuosi, qualche pioggia e forti mareggiate sui litorali jonici:

Allerta Meteo, violento Uragano Mediterraneo sul mar Jonio: ecco le conseguenze sull’Italia, Calabria e Sicilia esposte al maltempo

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: