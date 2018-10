Allerta Meteo, nuovo ciclone sul Mediterraneo provocherà nubifragi e alluvioni lampo nelle prossime 36 ore: possibili 200mm di pioggia in Sardegna e Corsica [MAPPE]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Mentre gran parte d’Europa si trova sotto condizioni meteorologiche stabili, una bassa pressione sta ruotando sul Mediterraneo meridionale oggi, mercoledì 17 ottobre. È in corso una diffusa attività convettiva con la minaccia prevalente di nubifragi e trombe marine portata dalle tempeste alimentate dalle temperature del mare superiori alla media. La minaccia continuerà per altre 36 ore: la bassa pressione finalmente si indebolirà ma subito un’altra irromperà sul Mediterraneo occidentale e sulla Spagna orientale.

Il modello sull’Europa indica una dorsale sulle parti centro-orientali del continente e una dorsale in rafforzamento anche sul Nord Atlantico. Forti sistemi di alta pressione sono posizionati sull’Europa orientale e su quella occidentale. Un ciclone è, invece, posizionato sul Mediterraneo meridionale, dove persiste una bassa pressione centrata sulla Tunisia.

Vari modelli (GFS, HIRLAM, ARPEGE, HRRR, ICON-EU) simulano localmente grandi quantità di pioggia, che potrebbero risultare in oltre 150-200 mm fino alla sera di domani, giovedì 18 ottobre. Le aree lungo le coste orientali della Sardegna, che viene da una notte di pioggia e allagamenti, e della Corsica potrebbero essere colpite nuovamente da alluvioni lampo. Altre aree fortemente esposte a questa minaccia sono la Tunisia settentrionale e l’Algeria nordorientale, dove sono già in corso intense tempeste. Sull’area attesa ulteriore attività a causa della bassa pressione in lento movimento e dell’alto contenuto di umidità che suggeriscono ulteriori precipitazioni.

Attenzione, dunque, al maltempo che imperversa nel Mediterraneo e per il quale Estofex ha lanciato un nuovo avviso per la Sardegna e le regioni tirreniche italiane.