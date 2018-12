Allerta Meteo, inizia la nevicata del Nord/Ovest: imbiancate Piemonte e Lombardia, ed è solo l’inizio [FOTO e VIDEO LIVE]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Puntuale come un orologio svizzero, è arrivata la seconda nevicata della stagione in pianura al Nord Italia. Da Cuneo a Bergamo passando per Vercelli, Torino, Milano, Como e Varese, ha già iniziato a nevicare su gran parte del Nord/Ovest, imbiancando il suolo di Piemonte e Lombardia. Le temperature si mantengono inferiori a +1°C in pianura. Piove invece in Liguria, con +7°C a Genova e +5°C a Savona. La nevicata è solo all’inizio: le precipitazioni si intensificheranno nella serata, con accumuli che in alcuni casi riusciranno a superare i 15cm soprattutto in Lombardia.

